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Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu

Arif Güran'ı konuk alan Esra Ezmeci'nin şivesi kayınca olanlar oldu
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Diyarbakır'da cinayete kurban giden Narin Güran'ın babasını konuk alan Esra Ezmeci, "Siz zengin misiniz?" diye sorduktan sonra

Ünlü psikolog ve sunucu Esra Ezmeci'nin programında ilginç bir an yaşandı. Yayına katılan Narin Güran'ın babası Arif Güran ile konuşurken, Ezmeci'nin şivesinin değiştiği fark edildi.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde, Esra Ezmeci'nin normal konuşma tarzından uzaklaşarak, konuğunun şivesine uyum sağladığı görülüyor. Bu durum izleyiciler arasında hem şaşkınlık hem de eğlence konusu oldu.

Kimi sosyal medya kullanıcıları bu anları doğal ve samimi bulurken, kimileri de durumu yapmacık olarak değerlendirdi. Esra Ezmeci'den ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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