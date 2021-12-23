Ali Koç'un çöküşü! En büyük destekçisi Alişan'dı, o da demediğini bırakmadı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ali Koç'un çöküşü! En büyük destekçisi Alişan'dı, o da demediğini bırakmadı

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:

Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Alişan, takımın kötü gidişatıyla ilgili "Biz seni Fenerbahçe'yi uçuracaksın diye destekledik. Yeni bir vizyon getireceksin ve şampiyon yapacaksın diye destekledik. Sen 4 senede bırak vizyonu bitirdin bizi bitirdin. İstifa edin artık" ifadelerini kullandı.

Şarkıcı Alişan, önceki gün Etiler'de yeğeniyle beraber alışveriş turu esnasında objektiflere yansıdı. Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta olacağını belirten Alişan, yeni televizyon programıyla alakalı olarak, "İlk kez tek başıma bir program sunuyorum. Zor oluyor ama üstesinden geliyorum çok şükür" dedi.

İki dostu Demet Akalın ile Lerzan Mutlu'nun polemiğe girmesi de Alişan'a soruldu. Alişan, "Beni bu tip konulara sokmayın" diyerek kaçamak cevap verdi. Sıkı bir Fenerbahçe taraftarı olan Alişan, takımının gidişatının sorulması üzerine, "Malum teknik direktörümüz istifa etti ama yetmez! Artık gidenin başkası olması lazım!" diyerek Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a göndermede bulundu.

Alişan'dan Başkan Ali Koç'a şok sözler: Lütfen gereğini yapın

Sözlerini sürdüren Alişan, "Biz seni Fenerbahçe'yi uçuracaksın diye destekledik. Yeni bir vizyon getireceksin ve şampiyon yapacaksın diye destekledik. Sen 4 senede bırak vizyonu bitirdin bizi bitirdin. İstifa edin artık!" dedi.

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında uzun süre 9 kişi mücadele eden Fatih Karagümrük'ü yenememişti. Buna da değinen Alişan, "9 kişilik takımı yenemeyerek yeni bir rekora daha imza attık. Rezilsiniz! Taraftar sizi istemiyor, lütfen gereğini yapın" sözleriyle isyan etti.

Ali Koç'un çöküşü! En büyük destekçisi Alişan'dı, o da demediğini bırakmadı

Ali Koç'un çöküşü! En büyük destekçisi Alişan'dı, o da demediğini bırakmadı

Snob Magazin / Magazin

Lerzan Mutlu, Fenerbahçe, Sözler, Alişan, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım

Yorumlar (6)

murat boyraz:

Yeni başkanımız Sadettin Saran olacak inşallah

Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
Ibrahim Arıcı:

normal artık trt den ballı işi kaptı artık ali koç dğşman

Cevap Yaz 8 17 Yayından Kaldır
OKUR:

çöplerinide topla holdingine geri dön

Cevap Yaz 1 16 Yayından Kaldır
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title