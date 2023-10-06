Ünlü oyuncu Ali Sunal, annesi Gül Sunal'ın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Sunal, annesiyle çektiği bir selfieyi paylaşarak, 'Doğum günün kutlu olsun aşkım annem. Birlikte nice güzel yaşlara' dedi. Kutlama mesajına Gülenay Kalkan, Hatice Şendil, Alp Kırşan, Perihan Savaş gibi ünlüler de katıldı.

Ünlü oyuncu annesi Gül Sunal'ın yeni yaşını " Sıcağı sıcağına bir selfie. Doğum günün kutlu olsun aşkım annem. Birlikte nice güzel yaşlara " yazarken aralarında Gülenay Kalkan, Hatice Şendil, Alp Kırşan, Perihan Savaş gibi ünlüler de yorum yapıp kutladı.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü oyuncu Ali Sunal annesi Gül Sunal'ın doğum gününü duygusal bir mesajla kutladı. Ünlü oyuncu annesinin doğum gününü " Sıcağı sıcağına bir selfie. Doğum günün kutlu olsun aşkım annem. Birlikte nice güzel yaşlara" diyerek kutladı. Annesi ile fotoğrafını paylaşan Sunal'a bir çok ünlü isimde beğeni ve yorum yaparak kutlama mesajı gönderdi.