Aldatıldığını öğrenen Nilgün Belgün kocasıyla yüzleşmesini anlattı: Kulağını patlattım

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane Yılbaşı Özel'in konuğu olan Nilgün Belgün, çocukluğundan, eşinin kendisini evli arkadaşıyla aldatmasını, Metin Akpınar'a olan aşkını ve Yabancı Damat dizisinden kovulmasını anlattı.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının Yılbaşı Özel bölümünün konuğu başarılı sanatçı Nilgün Belgün oldu. Oyunculuk kariyerinden çocukluğuna kadar birçok konudan bahseden oyuncu, başrolü olduğu Yabancı Damat'tan neden çıkarıldığından bahsetti.

Nilgün Belgün, Gökay Kalaycıoğlu'nun "2022 Nilgün Belgün için nasıl geçti?", "Hayatının aşkıyla neden evlenmedi?", "Libidosu yüksek olan bir kadın mısın?", "Çapkın bir kadın mısın?", "Çocukluğun nasıl geçti?", "Sinirlendiğinde kocana şiddet uyguladın mı?", "Şiddet gördün mü?" ve "Hayatının en büyük hüznü neydi?" sorularını da tüm içtenliğiyle yanıtladı.