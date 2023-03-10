5 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Buğra Gülsoy ile Nilüfer Gürbüz ilk kez buluştu

Geçtiğimiz günlerde 5 yıllık evliliklerini tek celsede bitiren Buğra Gülsoy ve Nilüfer Gürbüz çifti, duruşma sonrası ilk kez bir araya geldi. Oğulları için bir araya gelen eski eşler, o anları da sosyal medya hesabından yayınlamayı ihmal etmedi.

Kuzey Güney, Aşk Yeniden ve Dünyayla Benim Aramda gibi iddialı projelerde yer alan başarılı oyuncu Buğra Gülsoy, 2018 yılında Nilüfer Gürbüz ile dünyaevine girdi. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, geçtiğimiz günlerde tek celsede boşandı. Cem adında bir çocuğu olan çift, boşandıktan sonra akşam saatlerinde bir araya geldi.

OĞLUNU SADECE GÜNDÜZLERİ GÖREBİLECEK

Gürbüz, eski eşi ve oğluyla çektirdiği fotoğrafı Instagram'dan paylaşmıştı. Çiftin, boşanma protokülündeki detay ise dikkat çekmişti. Anlaşmaya göre ünlü oyuncu, 4 yaşındaki oğlunu sadece gündüzleri görecek, gece yanında kalmasına izin verilmeyecek. Sabah oğlunu alacak olan Gülsoy, akşamları Cem'i annesine teslim edecek.