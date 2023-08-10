34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali başlıyor! Belediye başkanı anlattı: Birçok ünlü sahne alacak

Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programına konuk olan Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı, 14 – 20 Ağustos tarihleri arasında 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali hakkında konuştu. Festivalde şile bezinin üretim serüveni anlatılacağını söyleyen Ocaklı, Emre Altuğ, Ebru Yaşar, Oğuzhan Koç, Adamlar ve Can Gox gibi birçok isim sahne alacak.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı oldu. 14 – 20 Ağustos tarihleri arasında 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali hakkında konuşan Ocaklı, "Güzel bir etkinliğe imza atmamızı ümit ediyorum. Ünlü isimler sahne alacak" dedi.

"FESTİVALİN İNSANLARA MORAL OLMASINI BEKLİYORUZ"

Şile bezinin dünya modasına yön vereceğini söyleyen İlhan Ocaklı, 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'yle ilgili şunları söyledi: "Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle festivali yapamamıştık. Bu sene de deprem nedeniyle kararsız kalmıştık ama 34. Uluslararası Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali'nin insanlara moral olmasını bekliyoruz. Güzel bir etkinliğe imza atmamızı ümit ediyorum. Geçtiğimiz sene çok güzel geçmişti. Yeni jenerasyondan şarkıcıların yanı sıra Oğuzhan Koç, Ebru Yaşar, Emre Altuğ, Adamlar ve Can Gox gibi isimler sahne alacak. Gündüz de şile bezinin yapımıyla ilgili ritüeller yapılacak. Uluslararası bir festival olacağı için kortej ile başlayacak. Folklor gösterimiz de olacak. Akşam da deniz manzaralı festival alanımızda olacak."