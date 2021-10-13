Yılmaz Erdoğan'dan 'Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?' sorusuna cevap - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yılmaz Erdoğan'dan "Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?" sorusuna cevap

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin
Yılmaz Erdoğan'dan

Candaş Tolga Işık'ın programına konuk olan Yılmaz Erdoğan, "Bir Demet Tiyatro yeniden oynanır mı?" sorusu üzerine dikkat çeken bir açıklama yaptı. Yeniden yayınlanması durumunda karakterlerde sıkıntılar çıkabileceğini söyleyen Erdoğan, "Yeniden yayınlanırsa Feriştah'ta yüzde yüz sorun çıkar. Saldıray'ı ise komple biplerler" dedi.

Candaş Tolga Işık'ın sunumuyla Haber Global ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum'un bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Yılmaz Erdoğan oldu. Canlı yayında samimi açıklamalar yapan Erdoğan, 8 sezon boyunca yayınlanan Bir Deme Tiyatro hakkında da konuştu.

"BİR DEMET TİYATRO YENİDEN YAYINLANIRSA SALDIRAY'I KOMPLE BİPLERLER"

Oyuncu, Işık'ın "Bir Demet Tiyatro yeniden oynar mı televizyonda? RTÜK parça pinçik edebilir" sorusu üzerine şunları söyledi: "Yeniden yayınlanırsa Feriştah'ta yüzde yüz sorun çıkar. Saldıray'ı ise komple biplerler. Ancak Saldıray, Feriştah seyredip kimse ahlaksız olmadı. Çünkü ahlak öyle bozulan bir şey değil. Yoğurt gibi hava alınca bozulan bir şey değil. Bozulması da düzeltilmesi de daha zor bir şey. Özgür sanatla bozulmaz."

YILLARCA YAYINLANMIŞTI

Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan Bican Günalan, Gürdal Tosun, Deniz Özerman, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan, Olgun Şimşek, Ayberk Atilla, Engin Günaydın, Sinan Bengier, Altan Erkekli ve Erdoğan Dikmen gibi oyuncuların kadrosuna yer alan Bir Demet Tiyatro, 1995 ile 2007 yılları arasında iki ayrı dönemde yayınlanmıştı.

Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İsmet Uçma Binali Yıldırım Devlet Bahçeli Oğuzhan Asiltürk
Magazin Müge Anlı İbrahim Tatlıses
Spor Cristiano Stefan Kuntz Sergen Yalçın Hamit Altıntop
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Emine Erdoğan Hakan Binbaşgil Bekir Pakdemirli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Yılmaz Erdoğan'dan 'Bir Demet Tiyatro geri dönüyor mu?' sorusuna cevap - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.10.2021 09:21:25. #1.11#