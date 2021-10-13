Yılmaz Erdoğan'dan

Candaş Tolga Işık'ın sunumuyla Haber Global ekranlarında yayınlanan Az Önce Konuştum'un bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Yılmaz Erdoğan oldu. Canlı yayında samimi açıklamalar yapan Erdoğan, 8 sezon boyunca yayınlanan Bir Deme Tiyatro hakkında da konuştu.

"BİR DEMET TİYATRO YENİDEN YAYINLANIRSA SALDIRAY'I KOMPLE BİPLERLER"

Oyuncu, Işık'ın "Bir Demet Tiyatro yeniden oynar mı televizyonda? RTÜK parça pinçik edebilir" sorusu üzerine şunları söyledi: "Yeniden yayınlanırsa Feriştah'ta yüzde yüz sorun çıkar. Saldıray'ı ise komple biplerler. Ancak Saldıray, Feriştah seyredip kimse ahlaksız olmadı. Çünkü ahlak öyle bozulan bir şey değil. Yoğurt gibi hava alınca bozulan bir şey değil. Bozulması da düzeltilmesi de daha zor bir şey. Özgür sanatla bozulmaz."

YILLARCA YAYINLANMIŞTI

Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan Bican Günalan, Gürdal Tosun, Deniz Özerman, Erdal Tosun, Zerrin Sümer, Serhat Özcan, Olgun Şimşek, Ayberk Atilla, Engin Günaydın, Sinan Bengier, Altan Erkekli ve Erdoğan Dikmen gibi oyuncuların kadrosuna yer alan Bir Demet Tiyatro, 1995 ile 2007 yılları arasında iki ayrı dönemde yayınlanmıştı.

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