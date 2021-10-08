Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses evlendi

Yasemin Şefkatli ve İdo Tatlıses Raffles Otel'de muhteşem bir düğünle dünyaevine girdi. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç'in kıydığı nikahta Nejdet Ulucan, Ethem Sancak, Kübra Şefkatli ve Şevket Demir nikah şahidi oldu. Çift nikah aileleriyle birlikte objektif karşısına geçti. Yasemin Şefkatli'nin gelinliğine Özgür Masur imza attı.

İdo Tatlıses'in damatlığını ise Faruk Saraç hazırladı. 550 kişinin katıldığı düğüne birbirinden ünlü isimler katıldı.Çiftin düğün törenine Demet Akalın, Berkay, Selin Ciğerci, Yaşar İpek, Volkan- Zeynep Demirel Ceylan gibi isimler katıldı.

Yakın Ailesi, Derya Tuna'yı yalnız bırakmadı

Cemiyet dünyasından sevilen isimlerden Öznur Yakın ve Burak Yakın çifti de düğüne katıldı. Yakın Ailesi, aile dosttu Derya Tuna'yı yalnız bırakmadı. Üçlü gecede hatıra fotoğrafı da çektirdi.