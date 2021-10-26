Ünlü isimden olay poz! Sevgilisinin çıplak fotoğrafını paylaştı

Bennu Gerede'nin oğlu Dilan Gerede Erkaya, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla olay yarattı. Sosyetik fotoğrafçının oğlu Dilan Gerede Erkaya, sevgilisi Laura Shakimova ile sarılırken pozunu yayınladı. Fotoğrafta Erkaya'nın sevgilisinin olması ise dikkat çekti. Yaşadığı aşklar ve sosyal medyada paylaştığı karelerle dikkat çeken Dilan Gerede Erkaya, aynı selfie'sindeki sevgilisinin çıplak halini yayınlaması şaşırttı. Erkaya, daha önce ise kendi çıplak karesini paylaşmıştı. Dilan Gerede Erkaya'ya daha önce sevgilisi Laura Shakimova ile fotoğrafını paylaşmıştı.

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