Üç kuruş dizisi nerede çekiliyor?

Üç Kuruş, Ay Yapım imzalı, ilk bölümü 1 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Sinan Öztürk'ün yaptığı, senaryosunu Damla Serim, Murat Uyurkulak, ve Eset Akçilad'ın kaleme aldığı aksiyon, dram ve polisiye türündeki Türk yapımı televizyon dizisi.[1] Başrollerini Uraz Kaygılaroğlu, Ekin Koç ve Diren Polatoğulları paylaşmaktadır.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Üç Kuruş dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapılıyor. Dizinin bazı sahneleri Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında çekiliyor. Kısacası Üç Kuruş dizisi İstanbul'un farklı ilçelerinde çekilmektedir.

ÜÇ KURUŞ DİZİSİNİN KONUSU NE?

Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.

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