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Sevişme sahnesi olay yarattı!

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Sevişme sahnesi olay yarattı!

'Saklı' dizisinin fragmanı sosyal medyayı salladı. Dizinin fragmanına başrol oyuncusu Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahnesi damga vurdu. İşte detaylar...

Blutv'nin iddialı yapımları arasında yer alan Saklı dizisi kısa süre sonra başlayacak. Dizinin fragmanı da yayınlandı. İlk görüntülere ünlü oyuncu Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahneleri damga vurdu.

KADRODA KİMLER YOK Kİ...

The Affair dizisinden uyarlanan dizinin başrollerini Hazar Ergüçlü, Fırat Çelik, Defne Kayalar ve Ahmet Rıfat Şungar yer alırken oyuncu kadrosunda Zuhal Olcay, Nur Sürer, Yekta Kopan, Erdal Küçükkömürcü, Janset gibi değerli oyuncular yer alıyor.

ÇARPICI BİR İLİŞKİ

İki evli insanın yasak aşkını karakterlerin farklı bakış açıları üzerinden ele alan dizi, sıradan bir ihanet hikayesinin ötesine geçerek çarpıcı bir ilişki hikayesi sunuyor.

Dizinin fragmanında en çok konuşulan detay Hazar Ergüçlü'nün sevişme sahnesi oldu. Ergüçlü'nün oyunculuğu hayranları tarafından tam not aldı.

İŞTE DİZİDEN SES GETİREN SAHNELER

Sevişme sahnesi olay yarattı!

Sevişme sahnesi olay yarattı!

Sevişme sahnesi olay yarattı!

Sevişme sahnesi olay yarattı!

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