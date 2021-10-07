Serdar Ortaç: Annem esmerden şaşma demişti

Program boyunca kendisine eşlik eden dansçılarıyla dans eden Ortaç, konuklarıyla da sohbet ederek şakalaştı.

İzleyicilerin arasında bulunan sarışın misafiriyle "abla" diyerek şakalaşan şarkıcı, "Annem bana esmerlerden şaşma demiştir" derken, ayrıldığı eşi Chloe Loughnan ve sevgilisi Seçil Gür'e gönderme yaptı.

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2014 yılında nikah masasına oturmuş, 2019 yılında boşanmıştı...

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