Serdar Ortaç: Annem esmerden şaşma demişti - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Serdar Ortaç: Annem esmerden şaşma demişti

Hürriyet - Haberler | Magazin
Serdar Ortaç: Annem esmerden şaşma demişti

Program boyunca kendisine eşlik eden dansçılarıyla dans eden Ortaç, konuklarıyla da sohbet ederek şakalaştı.

Program boyunca kendisine eşlik eden dansçılarıyla dans eden Ortaç, konuklarıyla da sohbet ederek şakalaştı.

İzleyicilerin arasında bulunan sarışın misafiriyle "abla" diyerek şakalaşan şarkıcı, "Annem bana esmerlerden şaşma demiştir" derken, ayrıldığı eşi Chloe Loughnan ve sevgilisi Seçil Gür'e gönderme yaptı.

Serdar Ortaç ile Chloe Loughnan 2014 yılında nikah masasına oturmuş, 2019 yılında boşanmıştı...

Hürriyet - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Varank Ahmet Davutoğlu Binali Yıldırım Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin İrem Derici Gülşen Bülent Ersoy Aleyna Tilki
Spor Kim Min-jae Fatih Terim Abdullah Avcı Aykut Kocaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Ersun Yanal Emmanuel Macron
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Serdar Ortaç: Annem esmerden şaşma demişti - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 10:46:36. #1.17#