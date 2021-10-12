Kars'ta romantik poz

KARS (Snob Magazin) - Kıvanç Tatlıtuğ, Settar Tanrıöğen ve Yasemin Allen gibi ünlü isimlerin rol aldığı ' Aşıklar Bayramı' filminin çekimleri Kars'ta devam ediyor. Oyuncuya, şehirde eşi Başak Dizer de eşlik ediyor. Çift, Tatlıtuğ'un setinden kalan zamanlarını Kars'ı gezerek geçiriyor. Oyuncu, tasarımcı eşiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

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