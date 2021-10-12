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Kars'ta romantik poz

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Kars'ta romantik poz

Kıvanç Tatlıtuğ, Settar Tanrıöğen ve Yasemin Allen gibi ünlü isimlerin rol aldığı 'Aşıklar Bayramı' filmi için Kars'ta kamera karşısına geçti. Oyuncuya, eşi Başak Dizer de eşlik ediyor. İşte detaylar...

KARS (Snob Magazin) - Kıvanç Tatlıtuğ, Settar Tanrıöğen ve Yasemin Allen gibi ünlü isimlerin rol aldığı ' Aşıklar Bayramı' filminin çekimleri Kars'ta devam ediyor. Oyuncuya, şehirde eşi Başak Dizer de eşlik ediyor. Çift, Tatlıtuğ'un setinden kalan zamanlarını Kars'ı gezerek geçiriyor. Oyuncu, tasarımcı eşiyle çektirdiği kareyi Instagram'dan paylaştı.

Kars'ta romantik poz

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