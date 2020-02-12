: Magazin gündemini sarsan iddia: Hadise ile oyuncu Kaan Yıldırım aşk yaşıyor

12.02.2020 10:59 | Son Güncelleme: 12.02.2020 11:28

Şarkılarının yanı sıra konserlerinde ve O Ses Türkiye'nin çekimlerinde tercih ettiği cesur kıyafetleriyle adından söz ettiren Hadise, yeni bir aşka yelken açtı. Özel hayatında birinin olduğu söyleyen ancak ismini bir türlü açıklamayan Hadise'nin oyuncu Kaan Yıldırım ile birlikte olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

FOTOĞRAFTAKİ KÖPEK AŞKI ELE VERDİ

Başarılı şarkıcı Hadise, dün sosyal medya hesabından bir köpekle çekilmiş fotoğrafını paylaştı. Hadise'nin poz verdiği köpeğin yakışıklı oyuncu Kaan Yıldırım'a ait olduğu ortaya çıktı. Fotoğraftaki köpeği fark eden bir sürü sosyal medya kullanıcısı Yıldırım'ın Ağustos ayında köpeğiyle yaptığı paylaşımı yeniden gündeme getirerek ikilinin birlikte olduğunu iddia etti. Hatta yakışıklı oyuncunun soyadına gönderme yapan bazı kullanıcılar 'Hadise'nin Yıldırım aşkı' şeklinde paylaşımlar yaptı.

"SEVGİLİM OLMADIĞINI NEREDEN BİLİYORSUNUZ?"

Hadise, aylar önce verdiği bir röportajda 'Yalnızlıktan sıkılmadınız mı?' sorusuna "Sevgilim olmadığını nereden biliyorsunuz" diyerek tepki göstermişti.

KAAN'LA DEMET'İN SEVGİLİ OLDUĞU SÖYLENMİŞTİ

Geçtiğimiz sene oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile tek celsede boşanan Kaan Yıldırım'ın adı son olarak şimdilerde TV8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir isimli dizide başrol oynayan Demet Özdemir ile anılmıştı. Birlikte görüntüleri çıkan ikili, aşk yaşadıklarını kesin bir dille yalanlamıştı.

İşte Hadise ve Kaan aşkını ele veren fotoğraflar...

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