Erhan Yazıcıoğlu'dan çok konuşulacak itiraf! Sunucu bile şaşırıp kaldı

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu oldu. Oyunculuk sektörüne nasıl başladığını anlatan oyuncu, evlilikleri ve yeni eşi hakkında da samimi açıklamalar yaptı.

Erhan Yazıcıoğlu, Gökay Kalaycıoğlu'nun "Okullu ve alaylı arasındaki sürtüşmeyi yaşadın mı?", "Annenin ölümünü atlatabildin mi?" ve "Libido yüksekliğin çocukluğundan mı geliyor?" sorularına da cevap verdi.

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