Elkızı nerede çekiliyor? FOX Elkızı dizi seti nerede? sorularına yanıt aranıyor. Başrollerinde Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş gibi isimlerin yer aldığı El Kızı, FOX Tv ekranlarında 23 Ekim Cumartesi akşamı ilk bölümü ile yayınlandı.

ELKIZI DİZİSİ OYUNCULARI

Elkızı dizisi oyuncuları arasında Sevda Erginci, Fikret Kuşkan, Perihan Savaş, İsmail Ege Şaşmaz, Münir Can Cindoruk, Sedef Avcı, Toprak Sağlam, Alayça Öztürk, Fırat Doğruloğlu, Nur Yazar, Çağla Şimşek, Sinan Arslan, Pelinsu Çileli ve Macit Koper gibi isimler yer alıyor.

ELKIZI KONUSU

"Gemi su almaya başladığı gün, ilk "Elkızı"nı attılar aşağı.."

Biz çok mutlu bir aileydik. Annem babamın gözünün bebeğiydi. Gelini değil kızıydı babaannemin. Bir tanesiydi bütün sülalenin. Sonra bir gün babam başka bir kadını sevdi. Doğurduğu çocuğa kadar onların, annemse elin kızı oldu birden. Gemi su almaya başladığı gün ilk anemi attılar gemiden.

Annesinin kaderini yaşarmış kızlar. Ama bilmedikleri bir şey var. Kaderimi annemden, kanımı babamdan almışım ben. Annem gibi kendime kıymam.Ne diyordu sahi türküde? "Duvarda elek mi olur? Elkızı melek mi olur?"

Eee madem "Elkızı"yız, türkülere konu olmuş namımız, hakkını vermek lazım.Ben şimdi o beni attıkları gemiyi cayır cayır yakmaz mıyım?

ELKIZI NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ezo'nun acı dolu hayat hikayesini izleyici ile buluşturan dizinin doğa ile iç içe olan çekim yerleri de ilgi gören Elkızı dizisi, Muğla'nın Ula ilçesi ve çevresinde çekildi.

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