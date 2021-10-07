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Derin Talu'dan olay paylaşım

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Derin Talu'dan olay paylaşım

Geçtiğimiz ay 18'inci yaşını kutlayan Defne Samyeli'nin küçük kızı Derin Talu, ayna karşısında paylaştığı fotoğrafla sosyal medyada olay yarattı ve binlerce beğeni aldı. İşte detaylar...

Defne Samyeli ile Eren Talu'nun geçtiğimiz ay 18'inci yaşına giren Derin Talu, tatilden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı. Antalya'ya giren Talu, ayna karşısında bikiniyle çektiği selfie'si olay oldu. Kısa sürede binlerce beğeni alan Talu'ya kalp ve ateş emojileri yağdı.

Birçok takipçisi Talu'ya, "Güzelliğini annesinden almış" gibi yorumlar yaptı.

Derin Talu'dan olay paylaşım

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Haber: Derin Talu'dan olay paylaşım - Haberler Magazin
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