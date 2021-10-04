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Çağatay Ulusoy film ve diziyle setlere dönüyor

Hürriyet - Haberler | Magazin
Çağatay Ulusoy film ve diziyle setlere dönüyor

Dijital platformda yayınlanacak, Deniz Madanoğlu'nun senaryosunu yazdığı filmin çalışmalarına, dizi çekim takvimine göre öncesinde veya sonrasında başlanması planlanıyor.

Dijital platformda yayınlanacak, Deniz Madanoğlu'nun senaryosunu yazdığı filmin çalışmalarına, dizi çekim takvimine göre öncesinde veya sonrasında başlanması planlanıyor. Çağatay Ulusoy'un canlandıracağı karakter gizli tutulurken, herkesi ters köşe yapacak bir karakter olduğu iddia ediliyor. Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncunun TV8'de yayınlanacak dizisi için bölüm başına 450 bin TL alacağı da yalanlandı. Ulusoy, bölüm başı 250 bin TL'ye "evet" dedi.

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Haber: Çağatay Ulusoy film ve diziyle setlere dönüyor - Haberler Magazin
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