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Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümle olay oldu

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Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümle olay oldu

Çıkardığı her şarkıyla olay yaratan Justin Bieber, 2018 yılında evlendiği Hailey Bieber ile katıldığı Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümle sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte detaylar...

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile Hailey Bieber, Cadılar Bayramı'nı kutladı.

Instagram'da 202 milyon takipçisi olan yıldız isim, ayı kostümü giydi.

Eşi de Hailey Bieber, siyah kostümüyle dikkat çekti.

Şarkıcı kareye, "Hayatın ayı ihtiyaçları" diye yazdı.

İkiliye, kısa sürede binlerce mesaj geldi.

Çiftin, yaptığı her paylaşım ve açıklama kısa sürede sosyal medyanın da gündemine geliyor.

Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümle olay oldu

Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümle olay oldu

Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümle olay oldu

Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümle olay oldu

Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümle olay oldu

Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümle olay oldu

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