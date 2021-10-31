Cadılar Bayramı'nda giydiği kostümle olay oldu

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Justin Bieber ile Hailey Bieber, Cadılar Bayramı'nı kutladı.

Instagram'da 202 milyon takipçisi olan yıldız isim, ayı kostümü giydi.

Eşi de Hailey Bieber, siyah kostümüyle dikkat çekti.

Şarkıcı kareye, "Hayatın ayı ihtiyaçları" diye yazdı.

İkiliye, kısa sürede binlerce mesaj geldi.

Çiftin, yaptığı her paylaşım ve açıklama kısa sürede sosyal medyanın da gündemine geliyor.