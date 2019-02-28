Magandanın Ambulansa Yol Vermeme Çabası Kameraya Yansıdı
İstanbul'da bir trafik magandasının ambulansa yol vermeme çabası arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere kullanıcılar tepki gösterdi.
İstanbul'da bir trafik magandasının ambulansa yol vermeme çabası arkadan gelen bir sürücü tarafından görüntülendi.
Görüntüler, D-100 Karayolu Cevizlibağ mevkii İncirli istikametinde bu sabah kaydedildi. Lüks araçlı trafik magandası, bir ambulansa yol vermemek için büyük çaba sarfediyor.
AMBULANS HANGİ ŞERİDE GEÇTİYSE ORAYA GEÇTİ
Tepe lambaları yanan özel ambulans hangi şeride geçerse o da direksiyonu o şeride kırıyor. Ambulans yan yola girmek için manevra yaptığı sırada bile maganda sürücü yolu kapatarak ilerlemesine engel oluyor. Maganda sürücü bir süre yan yolu kapattıktan sonra D-100'e geri dönünce ambulans yan yola girerek yoluna devam ediyor.
Kaynak: DHA
YORUMLAR (12)
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Bu tiplere terörle mücadeleden ve 1nci derece de cinayete teşebbüsten işlem yapacaksın Bunu da zorunlu kamu spotu olarak ekranlarda yayınlatacaksın ancak o zaman önüne geçebiliriz bu ülkede bazı şeylerin.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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millet harbiden kafayı yedi. . . . la insan olmak bu kadar zor mu. . . niye yaparsın böyle birşeyi içinde hasta olsun olmasın neden yaw. . .Cevap Yaz 11 Yayından Kaldır
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ambulans şöförü yanlış yapmış makas atarken bir tane vuracaktı herhalde edirneye kadar takla ata ata giderdiCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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bağlayın arabasını alın elinden ehliyetini bakalım bir daha edermiCevap Yaz 8 Yayından Kaldır