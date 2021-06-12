Maganda kurşununa kurban giden şahsın acılı eşi olay anını anlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Maganda kurşununa kurban giden şahsın acılı eşi olay anını anlattı

Maganda kurşununa kurban giden şahsın acılı eşi olay anını anlattı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Şişli'de iki grup arasında çıkan çatışmada bebeğini korumaya çalışırken maganda kurşununa kurban giden Okan Karaten'in acılı eşi olay anını anlattı.

Şişli'de iki grup arasında çıkan çatışmada bebeğini korumaya çalışırken maganda kurşununa kurban giden Okan Karaten'in acılı eşi olay anını anlattı. Çocuğum yetim kaldı diyen Elanur Karaten, "Hiç bir şey yokken eşimi kaybettim. Benim kızımın gözünün önünde ve benim gözümün önünde oldu her şey. Sadece parka gidiyorduk. Bebeğimi korumaya çalıştı sadece, böyle bir acı yok" dedi.

Şişli İnönü Mahallesi Yeni Nalbant Sokak'ta dün akşam saatlerinde alacak verecek mesele yüzünden iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına dönmüştü. 2 kişinin yaralandığı kavgada çocuğunu parka götürmek için sokağa çıkan baba Okan Karaten başına isabet eden kurşunla hayatını kaybetmişti.

Elanur Karaten Zincirlikuyu gasilhanesinden eşinin cenazesini almaya geldi. Burada basın mensuplarına açıklamalarda bulunan acılı eş Elanur Karaten,"Bu adamlar daha önce yine böyle şeyler yapmışlar serbest kalmışlar sanırım. Ülkede adalet olduğunu düşünmüyorum. Bu çok büyük adaletsizlik. Çocuğum yetim kaldı. Hiç bir şey yokken eşimi kaybettim. Benim kızımın gözünün önünde ve benim gözümün önünde oldu her şey. Evden sadece parka gidiyorduk pusetle. İlk etapta bize de sordular husumetli misiniz diye. Sadece parka gidiyorduk.

"Bebeğimi korumaya çalıştı sadece, böyle bir acı yok"

Gözyaşları içerisinde güçlükle konuşan acılı eş Elanur Karaten, "En ağır şekilde cezalandırılmaları için çalışacağım. Sakinleştiricilerle ayaktayım. Kedime geldiğimde en iyi avukatları tutup. Bu olayla uğraşacağım. Sadece oradan geçiyorduk. Bebeğimi korumaya çalıştı sadece. Bunu taşıyabileceğim en uç noktaya taşıyacağım. Böyle bir acı yok. Allah kimsenin başına vermesin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Murat Kurum Ali Babacan Veysel Eroğlu Mustafa Şentop
Magazin Ezgi Mola Sarp Akkaya Selçuk Balcı Erkan Petekkaya
Spor Şenol Güneş Burak Yılmaz Ergin Ataman Emre Belözoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Maganda kurşununa kurban giden şahsın acılı eşi olay anını anlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 16:31:44. #1.15#

title