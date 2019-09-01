01.09.2019 17:04

Maganda kurşunu zanlısı muhtar, adliyeye sevk edildi

KARABÜK - Karabük'ün Eflani ilçesinde kına gecesinde yapılan silahlı kutlamada Yunus Yıldız'ın ölümüne neden olan köy muhtarı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Dün gece ilçe merkezine bağlı Çelebiler Mahallesi Hatipoğlu Kümevleri mevkiinde meydana gelen olayda Tevfik Kalaycı'ya ait kınada yapılan silahlı kutlamada iddiaya göre Göller Köyü Muhtarı Cem Korkut havaya ateş etmek için kaldırdığı silahı tutukluk yaptı. Korkut, namluyu düzeltmek istediği sırada silahın ateş alması sonucu karşısında oturan Yunus Yıldız yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan Yıldız Eflani Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay sonrası polis ekiplerince gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi. Öte yandan maganda kurşunu ile hayatını kaybeden Yıldız ve zanlı Korkut'un bir markette beraber çalıştıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA