Madrid'de toplu Kovid-19 aşılamalarına stadyumda başlandı
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Madrid'de toplu Kovid-19 aşılamalarına stadyumda başlandı

25.02.2021 17:27 | Son Güncelleme: 25.02.2021 17:27
Madrid'de toplu Kovid-19 aşılamalarına stadyumda başlandı

İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılamalara stadyumda başlandı.

İspanya'nın başkenti Madrid'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu aşılamalara stadyumda başlandı.

Atletico Madrid kulübüne bağlı olan Wanda Metropolitano Stadı'nda başlayan ilk toplu Kovid-19 aşılaması, Madrid özerk yönetiminde görevli belediye polisleri, sağlık personeli, itfaiyeci ve sivil koruma çalışanlarına yapıldı.

Personel, stadyumun iç bölümündeki geniş koridorlara kurulan masalara gelerek aşısını vuruldu.

Aşılama süreciyle ilgili denetim yapmak için stadyuma gelen Madrid Özerk Hükümet Başkanı Isabel Diaz Ayuso, burada AstraZeneca firmasından alınan aşıların kullanıldığını belirtti.

Ayuso, Madrid özerk yönetimine şimdiye kadar 400 bin doz aşı geldiğini ve 175 bin kişinin ikinci doz aşısını olduğunu kaydetti.

Aşılama için farklı kampanyalar başlattıklarını aktaran Ayuso, aşı tedarikinin ilkbaharda hızlanmasını beklediklerini ve nisandan itibaren Madridlilerin çoğunluğunu aşılayabilecek toplu aşılamaların gerçekleşeceğini duyurdu.

İspanya'nın genelinde stadyumlar, spor ve gösteri salonları gibi büyük mekanlar Kovid-19 toplu aşılamaları için kullanılacak.

Toplu aşılamaların yapılacağı yerler arasında Wanda Metropolitano Stadı'nın yanı sıra İspanya Futbol Federasyonuna ait Las Razos Futbol Şehri Spor Kompleksi, Real Madrid'in basketbol maçlarını oynadığı ve aynı zamanda gösteri salonu olan WiZink Center, Barselona'da Nou Camp Stadı ve Sevilya'da Sanchez Pizjuan Stadı bulunuyor.

Avrupa'da Kovid-19'un en yoğun görüldüğü ülkelerden biri olan İspanya'da bu zamana kadar 68 bin 468 kişi salgından hayatını kaybetti, toplamda 3 milyon 170 bin 644 vaka tespit edildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) anlaşma yaptığı aşı üreticisi firmalardan İspanya'ya şimdiye kadar 4 milyon 508 bin 845 doz aşı geldi, 1 milyon 221 bin 183 kişinin ikinci doz aşılanması tamamlandı.

Hükümet, yaz sonuna kadar İspanya'nın nüfusunun (yaklaşık 47 milyon) yüzde 70'inin aşılanması hedefini koymuştu ancak aşı tedarikinde yaşanan gecikmelerden dolayı bu hedefin tutturulması zor gözüküyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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