MADO'dan sosyal medyayı karıştıran cinsellik içeren görüntüyle ilgili açıklama

MADO'dan sosyal medyayı karıştıran cinsellik içeren görüntüyle ilgili açıklama

Restoran zinciri MADO'dan, İstanbul'da bulunan bir şubelerinde yaşandığı iddia edilen ve cinsellik içeren görüntülerle ilgili açıklama geldi.

MADO'dan sosyal medyayı karıştıran cinsellik içeren görüntüyle ilgili açıklama

MADO, İstanbul'da bulunan bir şubelerinde yaşandığı iddia edilen ve cinsellik içeren görüntülerle ilgili olarak açıklama yaptı.

Dün sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından paylaşılan video ile ilgili olarak MADO, şunları kaydetti:

"Şu sıralar sosyal medyada MADO markası ile ilişkilendirilen ahlaksız ve bir o kadar da markamızı zedeleyici bir video paylaşılmaktadır. İstanbul'daki bir mekanda yaşanan olayın MADO'ya bağlı herhangi bir mağazada gerçekleşmediği ve kişilerin MADO ile hiçbir ilgisi olmadığının altını önemle çiziyoruz. Konuyla ilgili tek bağlantı, olayın geçtiği mekan ile aynı binada bulunmamızdır. Hukuki süreç başlatılmıştır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."

Yayın ilkelerimiz gereği haberimizde videoya yer verilmemiştir.

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YORUMLAR (13)

  • TABUTA KADAR REİSÇİ:
    yazıklar olsun sözde müslüman bir şirket, böyle ahlaksızlara izin veriyor. . . maraşlı madoya yakıştıramadım, sahibi müslüman adam aslında ama alt düzeydeki yöneticileri gezici zihniyetten olabilir
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    GEZİ: tabuta kadar yolun var
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    ZIRTO: Bunlar Allah tarafından lanetli çoluk çocuklarıyla insanlardır kazıkçı halk düşmanlarıdır
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    KAZAN KIRAN: Bunlar müslüman da diğerleri müsluman değiller mi yalnız maraşlı müslüman
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  • CEMİL:
    MADO ile alakası yok üskattaki mekan belli oluyor zaten öbür kadında sarhoş gibi sanki terbiyesizler.
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