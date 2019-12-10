Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var
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Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var

Malatya'da özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerin ocakta patlatma işleri yaptıkları ve konunun uzmanı oldukları ortaya çıktı.

10.12.2019 17:22 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:27
Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var

'nın ilçesinde özel bir maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle dinamit patladı. Patlamada 1'i ağır 2 patlayıcı uzmanı yaralandı.

İŞÇİLER HASTANELERE KALDIRILDI

Edinilen bilgilere göre Hekimhan ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında patlama meydana geldi. Henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı dinamit patlarken, olayda patlayıcı uzamanı oldukları öğrenilen Hasan D. (42) ile Mesut K. (30) isimli işçiler yaralandı. Olayda ağır yaralanan Hasan D. Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne diğer yaralı Mesut K. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA
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