Özel maden ocağında dinamit patladı: Yaralılar var
Malatya'da özel bir maden ocağında meydana gelen patlamada 1'i ağır 2 işçi yaralandı. Yaralanan işçilerin ocakta patlatma işleri yaptıkları ve konunun uzmanı oldukları ortaya çıktı.
Malatya'nın Hekimhan ilçesinde özel bir maden ocağında henüz bilinmeyen bir nedenle dinamit patladı. Patlamada 1'i ağır 2 patlayıcı uzmanı yaralandı.
İŞÇİLER HASTANELERE KALDIRILDI
Edinilen bilgilere göre Hekimhan ilçesinde faaliyet gösteren özel bir maden ocağında patlama meydana geldi. Henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı dinamit patlarken, olayda patlayıcı uzamanı oldukları öğrenilen Hasan D. (42) ile Mesut K. (30) isimli işçiler yaralandı. Olayda ağır yaralanan Hasan D. Turgut Özal Tıp Fakültesi'ne diğer yaralı Mesut K. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.