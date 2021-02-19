Madde bağımlıları, ışıkta bekleyen otomobillerin camını silmek için yumruk yumruğa kavga etti
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Madde bağımlıları, ışıkta bekleyen otomobillerin camını silmek için yumruk yumruğa kavga etti

19.02.2021 13:42 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:59
Madde bağımlıları, ışıkta bekleyen otomobillerin camını silmek için yumruk yumruğa kavga etti

ADANA'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin camını silmek için birbiriyle yarışan madde bağımlısı 2 genç aralarında anlaşamayınca yumruk yumruğa kavga etti.

ADANA'da kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin camını silmek için birbiriyle yarışan madde bağımlısı 2 genç aralarında anlaşamayınca yumruk yumruğa kavga etti. Bir otomobil sürücüsünün cep telefonuyla kaydettiği görüntülerde ayakta durmakta zorlanan madde bağımlısının, diğer gencin başına elindeki cam silme aparatıyla vurması ve zaman zaman yere düşmeleri dikkat çekti.

Yüreğir ilçesine bağlı Yamaçlı Mahallesi Karataş Bulvarı üzerinde kırmızı ışıkta bekleyen otomobillerin zorla camını silen madde bağımlısı 2 genç, aralarında anlaşamayınca kavga etmeye başladı. Yanındaki madde bağımlısını itekleyerek yere düşüren genç, otomobilin camını silmeye devam etti. Kullandıkları maddenin etkisinde olduğu gözlenen ve yere düşen genç, elindeki cam silme aparatıyla diğerinin başına vurdu. Madde bağımlıların kavgası ise kırmızı ışıkta bekleyen bir sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Kısa süre yumruk yumruğa kavga eden ve zaman zaman yere düşen gençler bir süre sonra gözden kayboldu.

Otomobil sürücüsünün cep telefonuyla çektiği videoyu Adana Çevirme Radar isimli sosyal paylaşım sitesinde paylaşmasının ardından videoya onlarca yorum geldi.


- Adana
Madde bağımlıları, ışıkta bekleyen otomobillerin camını silmek için yumruk yumruğa kavga etti
Madde bağımlıları, ışıkta bekleyen otomobillerin camını silmek için yumruk yumruğa kavga etti
Madde bağımlıları, ışıkta bekleyen otomobillerin camını silmek için yumruk yumruğa kavga etti
Madde bağımlıları, ışıkta bekleyen otomobillerin camını silmek için yumruk yumruğa kavga etti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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