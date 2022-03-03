Macron, Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" belirtti - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Macron, Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" belirtti

AA, Yusuf Özcan - Güncel
 - Güncelleme:
Macron, Putin'in

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" ifade etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" ifade etti.

Macron, bu sabah Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

Putin'in "bu aşamada Ukrayna'ya karşı saldırıları durdurmayı reddettiğini" belirten Macron, insani trajedileri önlemek için diyaloğun sürdürülmesi ve daha kötüsünü önlemek gerektiğini kaydetti.

Macron, "Halkları korumak, insani trajedilerini önleyecek adımlar elde etmek ve bu savaşa son vermek için diyalog içinde olmak; (Ukrayna) Devlet Başkanı (Vladimir) Zelensiky ve uluslararası topluma verdiğim taahhüdümün anlamı budur." ifadesini kullandı.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Vladimir Putin, cumhurbaşkanı, Ukrayna, Fransa, Güncel, Haberler

title