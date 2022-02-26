Macron, Moldovalı ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla Ukrayna'yı görüştü - Haberler

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Macron, Moldovalı ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla Ukrayna'yı görüştü

AA, Yusuf Özcan - Güncel
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Macron, Moldovalı ve Gürcistanlı mevkidaşlarıyla Ukrayna'yı görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ele aldı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu ve Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile yaptığı telefon görüşmelerinde, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısını ele aldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un, Sandu ve Zurabişvili ile ayrı ayrı telefonda görüştüğü belirtildi.

Görüşmelerde, Ukrayna'daki durumun ve Rusya'nın saldırısına karşı uluslararası toplumun yanıtlarının ele alındığı aktarılan açıklamada, Macron'un iki görüşmede, Avrupa Birliği'ne (AB) komşu doğu bölgelerindeki ortakları herhangi gerilim ve istikrarsızlaştırma girişimine karşı destekleme kararlılığını bir kez daha teyit ettiği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'nın egemenliklerini ve güvenliklerini sağlamak için Moldova ve Gürcistan'ın yanında olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanlarının gelişmeleri yakından takip ettiği ve temas halinde kaldığı vurgulanan açıklamada, Macron'un gelecek haftanın başında bir toplantı yapmak üzere Zurabişvili'yi Paris'e davet ettiği belirtildi.

AA / Yusuf Özcan - Güncel

Ukrayna, Moldova, Fransa, Rusya, Güncel, Haberler

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