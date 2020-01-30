: Macron: Ermeni soykırımını inkar edenlerin cezalandırılması için yapılan çalışmayı destekliyorum

30.01.2020 14:49 | Son Güncelleme: 30.01.2020 15:33

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'da Ermeni soykırımını inkar edenlere cezai işlem uygulanmasını içeren hukuki çalışmaları desteklediğini dile getirdi.

HUKUKİ ÇALIŞMA YAPILIYOR

Macron, Fransa Ermeni Dernekleri Koordinasyon Konseyi'nin (CCAF) düzenlediği yıllık akşam yemeğine katıldı. Ülkede yaşayan Ermeniler ve Ermenistan'ı her zaman destekleyeceğini belirterek, CCAF'ın Ermeni iddialarının reddinin cezalandırılmasına yönelik bir talebi olduğunu ve bununla ilgili hukuki bir çalışma yapıldığını dile getirdi.

YASA İKİ YIL ÖNCE İPTAL EDİLMİŞTİ

Fransa Anayasa Mahkemesi, 1915 olaylarına ilişkin Ermeni iddialarını da kapsayacak şekilde "bazı suçların reddinin suç sayılmasına" ilişkin yasanın ilgili hükmünü iki yıl önce iptal etmişti. Kararda, "Yasa ifade özgürlüğünün uygulanmasına gereksiz ve orantısız bir saldırıdır, dolayısıyla da Anayasa'ya aykırıdır" denmişti.

Bu yasaya göre, söz konusu suçtan bir kişiye 1 yıl hapis ve 40 bin avro para cezası verilebilecekti.

SARKOZY DÖNEMİNDE DE GÜNDEMDEYDİ

Fransa'da Nicolas Sarkozy'nin cumhurbaşkanlığı döneminde kabul edilen benzer bir yasa da Anayasa Mahkemesi tarafından, "ifade hürriyetini sınırlandırdığı" gerekçesiyle iptal edilmişti.

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