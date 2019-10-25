Macron'dan başörtüsü açıklaması: Kamusal alanda örtülmesi benim işim değil

Macron'dan başörtüsü açıklaması: Kamusal alanda örtülmesi benim işim değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gazetecilere verdiği mulakatta başörtüsü ile ilgili soruları yanıtladı. Macron kamusal alanda başörtüsü örtülüp örtülmemesine karışmanın cumhurbaşkanının işleri arasında olmadığını söyledi.

25.10.2019 10:29
Macron'dan başörtüsü açıklaması: Kamusal alanda örtülmesi benim işim değil

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gazetecilere verdiği mülakatta başörtüsü ile ilgili soruları yanıtladı. Macron kamusal alanda başörtüsü örtülüp örtülmemesine karışmanın cumhurbaşkanının işi olmadığını söyledi.


Fransız Cumhurbaşkanı, "Kamusal alanda başörtüsü örtülmesi benim işim değil. Laiklik budur. Kamu hizmeti alanında, okulda çocuklarımızı eğitirken, başörtüsü takılması benim işim. Laiklik budur." ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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