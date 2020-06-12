Maçka Parkı'nda yaşanan dehşetin ardından güvenlik önlemleri arttırıldı Psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler'in dün akşam Maçka Parkı'nda bir kişinin cam şişesi ile saldırısı sonucu yaralanmasının ardından polis ekipleri bugün parkta güvenlik önlemlerini arttırdı.

Psikiyatri asistanı Süleyman Dönmezler'in dün akşam Maçka Parkı'nda bir kişinin cam şişesi ile saldırısı sonucu yaralanmasının ardından polis ekipleri bugün parkta güvenlik önlemlerini arttırdı. Ekiplerin sık sık devriye gezerek kimlik kontrolü yaptıkları gözlendi.

Maçka Parkı'nda dün akşam özel bir hastanede psikiyatri asistanı olan Süleyman Dönmezler, bir kişinin saldırısı sonucu yaralandı. Olayın ardından bugün polis ekipleri parktaki güvenlik önlemleri artırdı. Ekiplerin sık sık devriye gezerek kimlik kontrolü yaptıkları gözlendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA