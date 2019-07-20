Maçka Parkı'nda genç kıza dehşeti yaşatan 3 kişi yakalandı
Maçka Parkı'nda yürüyüş yapan bir kadının çantasını kapkaç yapan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.
Maçka Parkı'nda bir kadının çantasını kapkaç yapan 3 kişi polis ekiplerince yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Şişli Maçka Parkı'nda bir kadının çantasını kapkaç yapan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda olaya karışan üç kişi gözaltına alındı.
3'Ü DE YABANCI UYRUKLU ÇIKTI
Gözaltına alınan 3 kişinin de yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Suriye Uyruklu Habip K. (23), Irak Uyruklu Karrar Hasan Q. (24) ve Suriye uyruklu yaşı küçük A.A (15) ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.Şahıslardan Habib K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şahıslarla ilgili idari işlem yapıldı.
Kaynak: İHA
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