Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti
Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle Macaristan, olağanüstü hal ilan etti. Ülkede tüm okulların kapatılacağı ve büyük toplantıların yasaklanacağı bildirildi.
11.03.2020 17:33 | Son Güncelleme: 11.03.2020 17:42
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan'da ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'in ardından koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ve vakanın tespit edildiği İtalya'nın tamamı karantina altına alınırken, bir korkutan haber de Macaristan'dan geldi.
MACARİSTAN'DA OHAL İLAN EDİLDİ
Macaristan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Ülkede tüm okulların kapatılacağı ve büyük toplantıların yasaklanacağı bildirildi.
NE OLMUŞTU?
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, kısa sürede 110'dan fazla ülkeye yayıldı. Kovid-19 salgını nedeniyle şu ana kadar 4 bin 369 kişi hayatını kaybederken, virüsün enfekte olduğu kişi sayısı ise 121 bin 250'ye yükseldi.