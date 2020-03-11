Macaristan, koronavirüs nedeniyle olağanüstü hal ilan etti Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla yayılan yeni tip koronavirüs nedeniyle Macaristan, olağanüstü hal ilan etti. Ülkede tüm okulların kapatılacağı ve büyük toplantıların yasaklanacağı bildirildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan'da ortaya çıkan ve binlerce insanın ölümüne neden olan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hızla yayılmaya devam ediyor. Çin'in ardından koronavirüs nedeniyle en çok ölümün yaşandığı ve vakanın tespit edildiği İtalya'nın tamamı karantina altına alınırken, bir korkutan haber de Macaristan'dan geldi.

MACARİSTAN'DA OHAL İLAN EDİLDİ

Macaristan, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle olağanüstü hal ilan etti. Ülkede tüm okulların kapatılacağı ve büyük toplantıların yasaklanacağı bildirildi.