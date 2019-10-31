31.10.2019 10:54

- Macaristan'a giden Putin, Türk Akımı projesini görüştü

BUDAPEŞTE - Resmi temaslar için Macaristan'da bulunan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile Türk Akımı projesini ele aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirerek Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile birçok konuda önemli görüşmeler yaptı. Putin'in ziyaretinde heyetler arasında, sosyal, kültürel, sağlık ve spor gibi birçok alanda ikili işbirliği konularında anlaşma yapıldı. Putin ile Orban arasında gerçekleşen özel görüşmenin ardından 35 dakikalık basın toplantısı gerçekleştirildi. Putin ve Orban gazetecilerin sorularını cevaplarken en çok ele alınan konu, Türk Akımı projesi ve Ukrayna sorunu oldu. Macaristan Başbakanı Orbon, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşmeyi dört gözle beklediğini söylerken Ukrayna ile Rusya arasında doğrudan temas kurulması gerektiğini savundu.

Anayasa Komisyonu, Suriye'deki krizin çözümüne yardımcı olacak

Suriye'de yaşanan gelişmeleri ele alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cenevre'de yapılan Anayasa Komisyonu görüşmeleri ile ilgili önemli ifadeler kullanarak, "Türkiye, Rusya ve İranlı ortaklarımızla çok şey yaptığımız Suriye'de Anayasa Komisyonu'nun çalışmaları da krizin çözümüne önemli katkı sağlayacak" dedi. Putin ayrıca Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da yaşanan bölgesel krizler sonucu Avrupa'ya gerçekleşen göçlerle ilgili Macaristan Başbakanı Orban ile görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Macaristan kendi güvenliğini sağlayabilecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan Başbakanı Orban arasında gerçekleşen en önemli gündem maddesi Türk Akımı doğal gaz boru hattı projesi oldu. Putin, Türk Akımı projesinin yıl sonuna kadar tamamlanacağını, önümüzdeki yıl ise Sırbistan ve Bulgaristan kısımlarında çalışmaların devam edeceğini söyleyerek Macaristan kısmında da bir bölümde çalışma yapılması gerektiğini söyledi. Macaristan'ın Türk Akımı boru hattının güvenliğini sağlayabileceğini söyleyen Putin, "Macaristan'ın Türk Akımı doğal gaz boru hattına katılımı Macaristan'ın çıkarına. Macaristan bununla kendi enerji güvenliğini sağlayabilecek" şeklinde konuştu.

"Türk Akımı projesi bizim için çok önemli"

Macaristan Başbakanı Orban ise Türk Akımı projesinin kendileri için çok önemli olduğunu savunarak, "Macaristan, bin 100 yıldır İstanbul-Moskova-Berlin üçgeni içinde yer alıyor ve bundan sonra da burada olacak. Macar siyasetinin amacı, bölgesel olarak Macaristan'ı birinci derecede etkileyen güçler başta olmak üzere dünyadaki tüm büyük güçlerle iyi geçinmek. Macaristan'a Rusya doğal gazı sadece Ukrayna üzerinden gelebiliyorsa bu bizim egemenliğimiz açısından kötü bir durum. Macaristan'a farklı ülkeler üzerinden de gaz ulaşmasını istiyoruz. Türk Akımı bir seçenek. Ne kadar erken bağlanabilirsek o kadar iyi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA