Sahaya mayolu şekilde giren Kinsey Wolanski'nin Instagram paylaşımları beğeni rekoru kırıyor
Tottenham ile Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi Finali'nin 18. dakikasında sahaya mayolu giren Kinsey Wolanski'nin Instagram hesabından yaptığı cesur pozlar 24 saat içinde beğeni rekoru kırdı.
Şampiyonlar Ligi Finali'nde YouTube'da erotik şakalar yapan Kinsey Wolanski sahaya girdi. Wolanski, güvenlik ekipleri tarafından saha dışına çıkarıldı. Birçok erotik içerikli videosu bulunan Kinsey Wolanski'nin Instagram hesabı kısa sürede 2,2 milyon takipçiye ulaştı.
FOTOĞRAFLARINA BEĞENİ YAĞDI
Daha önce paylaştığı cesur pozları 30 ile 70 bin arasında beğeni alan Wolanski'nin dün maçta yaptığı hareketten sonra fotoğrafına da beğeni yağdı.Genç kadının maçtaki davranışından önce paylaştığı mayolu fotoğrafı 536 bin, sahada çekilen fotoğrafı ise kısa sürede 998 bin beğeni aldı.
SIK SIK TÜRKİYE'YE GELİYOR
Öte yandan Kinsey Wolanski'nin yaptığı paylaşımlardan sık sık Türkiye'ye geldiği ortaya çıktı. Wolanski, birçok kere Nevşehir Kapadokya'ya gelerek bol bol fotoğraf çektirmiş.
İşte Kinsey Wolanski'nin sosyal medyaya damga vuran pozları...
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Sırf daha fazla takipçi için vücudunu pazarlayacak kadar ahlaki değerlerini tezgaha koyan bir kadın bana güzel gelmiyor sıradan ve bayağı geliyor. Bakıyorum bakıyorum birşey hissedemiyorum. Edepli kadın baş tacıdır! bakın illa tesettür falan demiyorum! Gayet modern olup tesettürlüyüm diye gezinip tesettürü bile anlamayan kadınlardan daha edepli kadınlar için de diyorum. Yani edep yahu edep !Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Cok tatliCevap Yaz Yayından Kaldır
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Kupa kadının hakkı hocaCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Güzel değil diyen erkek, ulaşamayacağı ciğere murdar diyen bir tiptir. Güzel değil diyen kadınsa Düpedüz kızkanç tır.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Güzel kiz ama keşke böyle açık pozlar vermese günah gerçi bunlar böyle şeyler bilmez yaşam tarzları böyleCevap Yaz Yayından Kaldır