Maarif ne demek? Maarif anlamı ne?

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Maarif kelimesininim ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Maarif anlamı ne? Maarif ne demek?

MAARİF NE DEMEK?

maarif

(ma:rif), Arapça ma?arif

1. isim, eskimiş Bilgi ve kültür:

"Bakalım ne türlü maariften bahsedebileceksin?" - Necip Fazıl Kısakürek

2. isim, eskimiş Öğretim ve eğitim sistemi:

"En büyük emelim, maarif vekili olarak yurdumun irfanını yükseltmektir." - Atatürk

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