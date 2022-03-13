Lüleburgaz Tarım Kredi Kooperatifi Başkanlığına Halis Erkorkmaz seçildi - Haberler

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Lüleburgaz Tarım Kredi Kooperatifi Başkanlığına Halis Erkorkmaz seçildi

AA - Çınar Türkmen - Güncel
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Lüleburgaz Tarım Kredi Kooperatifi Başkanlığına Halis Erkorkmaz seçildi

Lüleburgaz Tarım Kredi Kooperatifi Genel Kurulu'nda başkanlığa Halis Erkorkmaz seçildi.

LÜLEBURGAZ, KIRKLARELİ (AA) - Lüleburgaz Tarım Kredi Kooperatifi Genel Kurulu'nda başkanlığa Halis Erkorkmaz seçildi.

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen genel kurulda, 2018-2021 yılları faaliyet ve bütçe raporları okunarak ibra edildi.

Gündem maddelerinin ardından seçimlere geçildi. Genel kurulda Halis Erkorkmaz ve Caner Şişman'ın listeleri yarıştı.

Seçimde Erkorkmaz 479 oydan 253'ünü alarak kooperatif başkanlığına seçilirken, diğer aday 216 oy aldı. 10 oy ise geçersiz sayıldı.

Genel kurulu Tarım Kredi Kooperatifleri Tekirdağ Bölge Müdürü Nedim Nar ve Tekirdağ Bölge Müdür Yardımcısı Ahmet Nazlı da takip etti.

AA / Çınar Türkmen - Güncel

Tarım Kredi Kooperatifi, Lüleburgaz, Kredi, Tarım, Güncel, Haberler

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