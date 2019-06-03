Lüks yatı çaldılar, Yunanistan'a kaçarken yakalandılar

Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmak isteyen göçmenler Muğla'nın Yalıkavak Tilkicik koyunda bağlı bulunan özel yatı çaldı. Durumu haber alan sahil güvenlik ekipleri radar istasyonundan tespit ettikleri yatı Yalıkavak açıklarında yakaladı.

Bugün sabah saatlerinde sahil güvenlik ekiplerine Yalıkavak Tilkicik koyunda bağlı bulunan "PHILO" isimli özel yatın çalındığı ihbarı geldi. İhbarı alır almaz harekete geçen ekipler durumu SG Güney Ege Grup Komutanlığı bağlısı 2 SG botu ve Deniz Güvenlik Gözetleme Radar İstasyon Komutanlığına bildirdi.

Çalınan yatı tespit etmek üzere görevlendirilen SG botu tarafından; saat 01.50'de Yalıkavak açıklarında "PHILO" isimli tekne ile ülke sınırlarını yasadışı yollarla terk etmeye teşebbüs eden, 5 Suriye, 1 Irak ve 14 Filistin uyruklu olmak üzere toplam 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan düzensiz göçmenler adli işlemlerinin yapılması için Turgutreis Limanina götürüldü. Ele geçirilen "PHILO" isimli özel yat ise Yalıkavak limanına gönderildi.

Güvenlik güçlerinin yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA