Lüks Kafede Oturan Müşteriye Muştalı Saldırı! Korkunç Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı

Avcılar'da lüks bir kafede muştalı dehşet yaşandı. İki zanlı, kafede bir genci muştayla öldüresiye dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

MUŞTAYLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Perşembe 17.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan lüks bir kafede yaşandı. Kafede oturan Hacı Selim Altıntaş ve arkadaşı bir başka masada oturanlarla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada Hacı Selim Altıntaş, muştayla öldüresiye dövüldü. Lüks kafede yaşana dehşet anları güvenlik kameralarına da yansıdı.

GENÇ ADAM YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR

Olayın ardından kafede oturan vatandaşlar, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan gencin hastanede yaşam mücadelesi sürüyor.

İKİ ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Saldırganların yakalanması için çalıma başlatan polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın failleri olduğu belirtilen Muhammed Ali Y. ve Mehmet B., polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. İfadesi alınan zanlılar Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Her iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA