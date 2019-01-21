Lüks Kafede Oturan Müşteriye Muştalı Saldırı! Korkunç Kavganın Görüntüleri Ortaya Çıktı
İstanbul Avcılar'da arkadaşları ile birlikte kafede oturan Hacı Selim Altıntaş, başka bir masada oturan müşterilerle henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası muştayla öldüresiye dövülen Altıntaş hastaneye kaldırıldı.
Avcılar'da lüks bir kafede muştalı dehşet yaşandı. İki zanlı, kafede bir genci muştayla öldüresiye dövdü. O anlar güvenlik kameralarına yansırken, ağır yaralanan genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.
MUŞTAYLA ÖLDÜRESİYE DÖVDÜLER
Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz Perşembe 17.00 sıralarında Avcılar Tahtakale Mahallesi'nde bulunan lüks bir kafede yaşandı. Kafede oturan Hacı Selim Altıntaş ve arkadaşı bir başka masada oturanlarla henüz belirlenemeyen bir nedenle tartıştı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kavgada Hacı Selim Altıntaş, muştayla öldüresiye dövüldü. Lüks kafede yaşana dehşet anları güvenlik kameralarına da yansıdı.
GENÇ ADAM YAŞAM MÜCADELESİ VERİYOR
Olayın ardından kafede oturan vatandaşlar, sağlık ekiplerine ve polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan gencin hastanede yaşam mücadelesi sürüyor.
İKİ ZANLI TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Saldırganların yakalanması için çalıma başlatan polis, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayın failleri olduğu belirtilen Muhammed Ali Y. ve Mehmet B., polisin çalışması sonucu kısa sürede yakalandı. İfadesi alınan zanlılar Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Her iki zanlı da tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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ARTIK KAFELERDE KENDIR NARGILESIDE SATILIR NEDE OLSA KENDIRDE SERBES OLACAK DEYME GENCLIGIN KEYFINE CEK CEK REISIN HAYRINA CEK DUMANICevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Turkiya cok guzel hersey bedafaCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Sudan sebep bulup suriyelileri dövünCevap Yaz 4 3 Yayından KaldırHALİME: Ejder kardes eline sağlık2 1 Yayından KaldırEJDER: Dün iki tanesini demir boruyla bayilana kadar dövdüm3 2 Yayından Kaldır