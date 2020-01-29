: Koronavirüs vakalarının artmasından dolayı Lufthansa, Çin uçuşlarını durdurdu

29.01.2020 19:10 | Son Güncelleme: 29.01.2020 19:38

Çin'de 132 kişinin ölümüne neden olan koronavirüs vakalarının artmasından dolayı Alman havayolu şirketi Lufthansa, Çin'e düzenlediği tüm uçuşları iptal ettiğini açıkladı.

Alman havayolu şirketi Lufthansa'nın Çin'in Nanjing kentinden Frankfurt uçağında şüpheli bir korona vakasına rastlanması ve vaka sayısının her geçen gün artmasından dolayı Çin'e gerçekleşecek tüm uçuşların iptal edildiği duyuruldu. Lufthansa tarafından yapılan açıklamada, uçuş seferlerinin korona virüsünün seyrine göre belirleneceği ifade edildi.

5 HAVAYOLU ŞİRKETİ DAHA ÇİN'E SEFERLERİ DURDURMUŞTU

Öte yandan, bazı büyük hava yolu firmaları Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve şimdiye kadar 15 ülkeye yayılan koronavirüs salgınının ardından Çin'e olan bazı uçuşlarına ara verme kararı aldı.

BRITISH AIRWAYS

British Airways İngiltere'nin koronavirüs salgını nedeniyle Çin'e adaları haricinde mecbur olunmadığı sürece seyahat edilmemesi yönünde uyarıda bulunmasının ardından Çin'e yaptığı tüm uçuşları durdurdu.

İnternet sitesinde Çin'e yapılan doğrudan uçuşların hiçbirine Ocak ve Şubat ayları için rezervasyon alınmazken şirket 31 Ocağa kadar iptal başvurularının kabul edileceği yönünde bir e-posta gönderdi.

FINNAIR

Finlandiya merkezli hava yolu Finnair Çin'in ülkeden uluslararası grup seyahatlerini durdurmasının ardından dün yaptığı açıklamada Nanjing ve Beijing Daxing havalimanlarına yaptığı uçuşları Mart ayı sonuna kadar durdurduğunu açıkladı.

UNITED

Chicago merkezli hava yolu United, ABD'den 1-8 Şubat tarihleri arasında Beijing, Hongkong ve Shanghai'ye gerçekleştirilmesi planlanan 24 uçuşun yeterli talep olmaması nedeniyle iptal edildiğini açıkladı.

AIR CANADA

Air Canada'dan 28 Ocak tarihinde yapılan açıklamada Çin'e yapılan bazı uçuşların beklenen talebe ulaşılmaması sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

CATHAY PACIFIC AIRWAYS

Hong Konglu hava yolu Cathay Pacific 30 Ocak'tan Mart sonuna kadar Çin anakarasına gerçekleştirilecek uçuş kapasitelerinin hükümet kararı ve pazar talepleri doğrultusunda kademeli olarak yarıdan aza indirileceğini açıkladı.

Kaynak: İHA

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