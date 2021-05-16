Lübnan-İsrail sınırında Filistinlilere destek için düzenlenen gösteriler üçüncü gününde devam etti
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Lübnan-İsrail sınırında Filistinlilere destek için düzenlenen gösteriler üçüncü gününde devam etti

Lübnan-İsrail sınırında Filistinlilere destek için düzenlenen gösteriler üçüncü gününde devam etti
Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu - Haberler | Güncel

İsrail askerlerinin, Lübnan sınırında Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto eden göstericilere ateş açtığı belirtildi.

İsrail askerlerinin, Lübnan sınırında Mescid-i Aksa ve Filistinlilere yönelik saldırıları protesto eden göstericilere ateş açtığı belirtildi.

Lübnan sınırındaki gösteriler üçüncü gününde de devam etti. Bugünkü gösterilerin adresi ise güneydeki El-Adeyse, Mervahin ve el-Abbasiyye ile kuzeydeki El-Minye kasabaları oldu.

El-Adeyse beldesinde toplanan çok sayıda kişi taş atarak sınır şeridindeki İsrail gözetleme kameralarını kırdı ve İsrail tarafına geçmeye çalıştı. İsrail askerleri ise göstericilere ateş açarak karşılık verdi. Olayda can kaybı olmadı.

Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) yaptığı yazılı açıklamada, sınır şeridinde gösterilerin başladığı günden bu yana Lübnan silahlı kuvvetleriyle koordinasyon halinde bölgede güvenliği sağlamaya çalıştıklarını belirtti.

Mervahin, Abbasiyye ve Minye'deki gösterilere Lübnanlı yetkililerden de katılanlar oldu.

Müstakbel Hareketi Genel Sekreteri Ahmed el-Hariri, Mervahin'deki gösteride yaptığı konuşmada, "İsrail ırkçılığına karşı Gazze'deki Filistin halkının yanında yer aldıklarını" belirtti.

İsrail askerlerinin sınırın öteki tarafında yoğun güvenlik önlemi aldığı Abbasiyye'deki gösteride ise Lübnan ve Filistin bayrakları taşındı ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Müslüman Kardeşler Teşkilatına (İhvan) yakınlığıyla bilinen Cemaati İslami Genel Sekreter Yardımcısı Şeyh Ömer Haymur, gösteride yaptığı konuşmada, Filistin toraklarındaki kutsal mekanların korunması ve Arap ülkelerinin Filistin konusunda ortak tavır alması gerektiğini kaydetti.

Fetih Hareketi Sekreteri Ebu Cihad Feyyad ise Minye'deki gösteride yaptığı konuşmada, "İsrail'in içlerine kadar roket göndererek işgalciye karşı direnen halkımızla gurur duyuyoruz." dedi.

Lübnan'ın İsrail sınırında 14 ve 15 Mayıs'taki gösterilerde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Topçu

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