Lübnan Başkanı Saad Hariri'nin, bikini modelinin hesabına 16 milyon dolar havale ettiği ortaya çıktı

02.10.2019 11:55

Amerika'nın en prestijli medya organı New York Times, Lübnan Başkanı Saad Hariri'nin bikini modeli Candice van der Merwe ile romantik ilişkisi hakkında çok konuşulacak bir iddia ortaya attı. Hariri'nin modelin hesabına 16 milyon dolar havale ettiğini öne sürüldü.

KRİTİK DÖNEMDE GÜNDEME GELDİ

New York Times'a göre Candice van der Merwe ile 'romantik ilişki' Saad Hariri'nin iki başbakanlığı dönemi arasında yaşandı. Olay Saad Hariri'nin geçen ay ülkesinde 'ekonomik acil durum' ilan edeceğini söylediği bir dönemde gündeme gelmesi açısından daha da dikkat çekti.

ŞEYSELLER'DE TANIŞTILAR

2005 yılında babası Refik Hariri'nin öldürülmesi üzerine yüz milyonlarca dolarlık bir mirasın sahibi olan Saad Hariri ile Merwe Seyşeller'de tanıştı. Mahkeme kayıtlarına göre Merwe, milyarderlerin kaldığı Seyşeller'de The Plantation Club için işe alındı. Model, burada birçok kişiyle tanıştı.

KİŞİSEL HESABINDAN HARCAMA YAPTI

Güney Afrika'daki mahkemenin elindeki belgeleri yayımlayan The New York Times gazetesi, Hariri'nin 2013 yılında resmi görevinin bulunmadığını, model sevgilisi için harcamaları Mayıs 2018 itibarıyla net 1.36 milyar dolar hesaplanan kişisel servetinden yapmış olabileceğini, para transferinin en azından şimdilik Lübnan ve Güney Afrika yasalarını ihlal eder görünmediğini kaydetti.

"SENİ SEVİYORUM SAAD'IM"

Üç çocuklu ve evli olan Saad Hariri o dönemde 43, Merwe ise 20 yaşındaydı. İddiaya göre bir defasında da Merwe, 'Seni seviyorum Saad'ım' yazıp hesap numarası atarak ev satın alabilmek için para istedi. Olay vergi müfettişlerinin genç kadının hesabına yatan milyonlarca dolarların peşine düşmesi üzerine ortaya çıktı.