Lösemiyle mücadelesini anlattığı kitabıyla hastalara moral veriyor

Elazığ'da, çocukken yakalandığı lösemiyi yenerek sağlığına kavuşan 34 yaşındaki Ramazan Öner, hastalık sürecinde yaşadıklarını kitap haline getirdi.

Kentteki özel bir şirkette çalışan Öner, 12 yaşında yakalandığı lösemiyle 10 yıl boyunca mücadele etti. Öner, bu süreçte tuttuğu günlüğe yaşadıklarını ve şiirlerini yazdı.

Uzun yıllar mücadele ederek azmi ve kararlılığıyla hastalığı yenmeyi başaran Öner, başka hastalara moral ve destek olmak amacıyla günlüğünü "Merhaba Yaşamak" adıyla kitap haline getirdi.

Lösemili çocuk ve gençleri hem hastanede hem de evlerinde ziyaret eden Öner, hastalara moral verip, kitabını hediye ediyor.

"Yazmaya başladığımda güçlü olduğumu hissettim"

Öner, AA muhabirine, yakalandığı hastalığa karşı ilk etapta ne olduğunu bilmeden mücadele ettiğini söyledi.

Ailesiyle bu hastalıktan kurtulmak için büyük mücadeleler verdiklerini kaydeden Öner, "Maske taktığımız zaman mikrop yayıyormuş gibi görülmesi zor bir durumdu. Mücadele sürecim bu şekil başladı." dedi.

Öner, hastaneye giderken yanında oyuncak yerine kalem ve defter götürdüğünü belirterek, hastaneye ilk yatışından itibaren verdiği mücadeleyi yazmaya başladığını anlattı.

"Bu benim hayatımda bir dönüm noktasıydı. Mücadelesini verdiğim hastalığın çok ciddi bir hastalık olduğunun farkındaydım. Yaşadıklarımı yazmaya başladığımda güçlü olduğumu hissettim. Çünkü içimdeki direnci, mutluluğu, azmi, umutları yönlendirmeye başlamıştım. Her günümü yazmaya başladım. İyi ve kötü günlerimi yazdım." diyen Öner, tedavi görenleri mutlu etmek için şiirler de yazdığını kaydetti.

Kendisindeki umut ve azmi diğer hastalara da aşılamaya çalıştığını ifade eden Öner, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Herkes her türlü hastalığa yakalanabilir. Hastalığa yakalanıp yakalanmamak elimizde değil ama atlatabilmek elimizdedir. Çünkü ne kadar güçlü olursak o süreci o kadar dayanıklı atlatabiliyoruz. Şu an lösemi hastalığını bir anı olarak anlatıyorum. Eğer bu duruma gelebildiysem içimdeki azmim, yaşama sevincimle oldu. Bu hastalığın en büyük panzehri umutlu ve mutlu olmak."

Öner, hastalık sürecinde yaşadıklarını kitap haline getirdiğini ve kitabını Türkiye'nin dört bir yanında lösemi tedavisi gören çocuklara gönderdiğini kaydederek, hasta çocukları da ziyaret ettiğini aktardı.

"Ramazan ağabeyimizin verdiği mücadele bana umut oldu"

Öner'in ziyaret ettiği çocuklardan Dilan Anık da yaşadığı zorlu mücadelede yapılan bu ziyaretten dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Dört ay önce hastalığa yakalandığını dile getiren Anık, "Ramazan ağabeyimiz bizi ziyaret edip motive etti. O da bu hastalığı yenmiş. Verdiği kitabı okuyacağım. Allah'ın izniyle ben de bu hastalıktan kurtulacağım. Ramazan ağabeyimizin verdiği mücadele bana umut oldu." diye konuştu.

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Hematoloji Onkoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Saadet Akarsu ise hasta çocuklara destek olmak için yapılan ziyaretin önemine değindi.

Bu tür küçük dokunuşların çocukların hastalığı yenmesine çok büyük katkı sağladığını vurgulayan Akarsu, "Ramazan bizim 22 yıl önceki hastamız. Yazığı kitabını hastalarımıza dağıttı. Bu, hastalığın yenilebileceğini, normal hayata dönülebileceğini gösteren bir heyecan ve umuttur." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Suat Öztürk