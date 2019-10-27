Londra'da PKK yandaşları, İstanbul'un ilk başörtülü belediye başkanı Şeyma Döğücü'ye saldırdı!

27.10.2019 23:00

Bazı Avrupa ülkelerinde her alanda rahat faaliyet alanı bulan terör örgütü YPG/PKK yandaşları, bu kez İngiltere'nin başkenti Londra'da polis koruması altında eylem yaptı. Eylem sırasında terör örgütü sempatizanları, Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için İngiltere'ye giden ve gösteri yapıldığı sırada oradan geçen Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü'ye bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdı.

"'YALAN SÖYLÜYORSUNUZ' DİYE BAĞIRINCA ÜZERİME SALDIRDILAR"

İngiltere'nin başkenti Londra'da terör örgütü yandaşları polis koruması eşliğinde bugün gösteri yaptı. Uluslararası Dünya Belediyeler Birliği Toplantısı için Londra'da bulunan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, bu sırada gösteri yapılan yerin yakınından geçerken terör örgütü yandaşlarının saldırısına uğradı.

Başkan Döğücü kendisine saldırmaya çalışan terör örgütü yandaşlarına tepki gösterdi. Döğücü yaptığı açıklamada, "Londra'da saat kulesinin bulunduğu bölgede yaya olarak yürürken bir grup ellerinde bölücü örgüt bayrakları ve posterleri ile gösteri yapıyordu. Cumhurbaşkanımıza ve ülkemize ciddi hakaretler de bulunan grubun elinde ülkemiz aleyhinde yazılar olan pankartlar vardı. Çocukları ve masum insanları katlettiğimizi ve kimyasal silahlar kullanarak katliam yaptığımız yalanını söyleyerek bulunduğumuz yere kadar yürüdüler. Bende 'Yalan söylüyorsunuz hepiniz yalancısınız' diye bağırınca üzerime saldırdılar. Yanımda ailem ve danışmanım vardı. Bayrak sopaları ve yumruklarla saldırdılar. Polis çok yetersizdi, sadece 2 polis vardı. Eşim ve danışmanım araya girdi ve beni bölgeden uzaklaştırdılar. Arkamızdan koşarak saldırmak istediler ama başarılı olamadılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA