Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı

İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan ışık gösterisinde skandal bir olaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığı gösteride, "Erdoğan akademisyenleri öldürüyor" yazısı gösterildi.

30 SANİYE SÜRDÜ

Londra'da 'Canary Wharf Winter Light Exhibition' isimli bir ışık gösterisi yapıldı. Erdoğan'ın hedef alındığı gösteride, ışıklarla "Erdoğan akademisyenleri öldürüyor" yazılaması yapıldı. Toplam 30 saniye süren gösteri, orada bulunanlarca kaydedildi.