Londra'da Skandal! "Erdoğan Akademisyenleri Öldürüyor" Yazısı Duvara Yansıtıldı
İngiltere'de büyük bir skandalın altına imza atıldı. Londra'da yapılan ışık gösterisinde Cumhurbaşkanı hedef alınarak duvara "Erdoğan akademisyenleri öldürüyor" ifadeleri yansıtıldı.
İngiltere'nin başkenti Londra'da yapılan ışık gösterisinde skandal bir olaya imza atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın hedef alındığı gösteride, "Erdoğan akademisyenleri öldürüyor" yazısı gösterildi.
30 SANİYE SÜRDÜ
Londra'da 'Canary Wharf Winter Light Exhibition' isimli bir ışık gösterisi yapıldı. Erdoğan'ın hedef alındığı gösteride, ışıklarla "Erdoğan akademisyenleri öldürüyor" yazılaması yapıldı. Toplam 30 saniye süren gösteri, orada bulunanlarca kaydedildi.