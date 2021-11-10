LoL Kasım Ayı Kafe Turnuvaları 5 farklı şehirde başlıyor!
League of Legends Kasım Ayı Kafe Turnuvaları 5 farklı şehirde başlıyor!
VALORANT turnuvalarının duyurulmasının ardından LoL Kasım Ayı Kafe Turnuvaları da 5 farklı şehirde düzenlenecek. Katılan ve dereceye giren ilk beş takım hediye çeklerinin yanı sıra League of Legends ve VALORANT için tasarlanmış olan sırt çantalarından kazanma hakkı elde edecek.
LoL Kasım Ayı Kafe Turnuvaları Yerleri
LoL Kasım Ayı Kafe Turnuvaları Ödülleri
Takım: 5 adet League of Legends Sırt Çantası + 5 adet 150 TL'lik Hediye Çeki
Takım: 5 adet 150 TL'lik Hediye Çeki
Takım: 5 adet 125 TL'lik Hediye Çeki
Takım: 5 adet 100 TL'lik Hediye Çeki
Tüm turnuvalar saat 10.00'da başlayacaktır.
Kayıt formu: https://forms.gle/jdjBnWwzKtB4…
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