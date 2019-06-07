Sivas'ta bakım çalışmaları nedeniyle bariyeri kaldırılan hemzemin geçidi kullanmaya çalışan otomobile lokomotif çarptı.

Hüseyin Özdemir 58 AP 213 plakalı otomobiliyle Kadı Burhanettin Mahallesi Ticaret ve Sanayi Odası karşısındaki bariyerleri olmayan TÜDEMSAŞ hemzemin geçidinden geçmek istedi.

Araç rayların üzerine geldiği sırada hareket halindeki lokomotif otomobile çarptı. Kazada otomobilde hasar oluşurken, sürücü kazayı yara almadan atlattı. Bu sırada kazayı duyarak olay yerine gelen sürücünün eşi ve diğer yakınları gözyaşlarına hakim olamadı.

Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen ve kullanılamaz hale gelen otomobil itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla lokomotiften ayrıldı.

Kaynak: AA