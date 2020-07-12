Lokal anestezi ile akciğer ameliyatı yapılan hasta sağlığına kavuştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Lokal anestezi ile akciğer ameliyatı yapılan hasta sağlığına kavuştu

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde, genel yerine lokal anestezi uygulanarak akciğer ameliyatı yapılan hasta, kısa sürede sağlığına kavuşarak günlük yaşamına döndü.

12.07.2020 12:04 | Son Güncelleme: 12.07.2020 12:11

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesinde, genel yerine lokal anestezi uygulanarak akciğer ameliyatı yapılan hasta, kısa sürede sağlığına kavuşarak günlük yaşamına döndü.

Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi Göğüs Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Onur Derdiyok ve ekibi tarafından uygulanan yöntemle, hastaların genel anestezinin komplikasyonlarından etkilenmemeleri, bu sayede hızlı şekilde sağlıklarına kavuşmaları amaçlanıyor.

Op. Dr. Onur Derdiyok ve ekibi tarafından solunum cihazına bağlanmadan uyanık bir şekilde ameliyat edilen hasta Cihan Kaya Alp, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Ameliyat sonrası gelişecek komplikasyonların da önüne geçilen yöntemle hastalığından kurtulan Alp, erken taburcu olması sayesinde de hızla günlük yaşama karıştı.

Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada ameliyat esnasında hiçbir şey hissetmediğini ifade ederken, "Hiç acı, ağrı, sızı yoktu. Uyanık şekilde çok güzel bir ameliyat geçti, anlamadım zaten nasıl olduğunu. Ameliyat sonrası da buraya geldim, iki saat geçmedi yürümeye başladım. Herkes şaşırdı. Nasıl oluyor bu? Şu anda çok iyi hissediyorum." şeklinde konuştu.

"Hastamız çok iyi, herhangi bir sıkıntısı yok, komplikasyon yaşamadık"

Aynı zamanda Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen ve doğduğu hastanede hastalara şifa olan Op. Dr. Derdiyok da yönteme ilişkin bilgi verdi.

Derdiyok, Türkiye'de kapalı ve uyanık akciğer ameliyatı yapıldığını belirterek, dünyada ise yeni bir akım olarak genel anestezi uygulamadan akciğer ameliyatı gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu yöntemde seçilen hastalarda, lokal anesteziyle akciğerin hastalıklı parçasının alındığını dile getiren Derdiyok, "Bu, Türkiye'de bir ilk oldu. Hastamız ameliyat sırasında çok iyiydi bizimle ara ara konuştu, ameliyat sonrası odasına gittiğinde hemen yürümeye başladı. Genel anestezinin herhangi bir yan etkisini görmedi. Zaten sigara içen, KOAH başlangıcı olan bir hastamızdı. Konsey kararında da hastamızı uyanık şekilde ameliyat etme kararı alındı. Hastamız çok iyi, herhangi bir sıkıntısı yok, komplikasyon yaşamadık. Erken taburcu etme durumu da oldu. Bunu ülkemizde ilk yaptığımız için gururluyuz. Bundan sonraki vakalarımızda da uyanık şekilde, lokal anestezi vererek ameliyatlar yapmaya çalışacağız." diye konuştu.

Derdiyok, yöntemin her hastada ya da acil hastalarda kullanılma ihtimalinin olmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Bu yöntem yaygınlaştıkça, daha fazla kliniklerde de tecrübe kazanmaya başlanacaktır. Böyle işlemlerde tecrübe kazandıkça vaka sayıları ve çeşitleri de artmaya başlayacak. İleride çoğu hastanın kapalı, yani robotik ve uyanık şekilde ameliyat olacağını düşünmekteyim. Tabii bunlar bir başlangıç. Seçilmiş hastalarda öncelikle yapılmaktadır. Zaten dünyada çok az sayıda merkezde uyanık ve kapalı akciğerin hastalıklı parçası kesilip alınmaktadır. İleride çoğu merkezimizde uyanık ve kapalı bir şekilde akciğer rezeksiyonu yapılacağına inanmaktayız."

"Bazı hastalar ameliyat etmediğimizi düşündü"

Yöntemle yapılan ameliyatlarda hastaların çok kısa bir sürede toparlandığını ve kısa sürede günlük yaşamlarına dönebildiğini aktaran Op. Dr. Derdiyok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizim akciğer ameliyatı ile hastalıklı parçayı kesip aldığımız hastaların çoğu sigara içen hastalar ve bunlarda sıklıkla KOAH hastalığıyla karşılaşmaktayız. Biz bu hastalarda genel anesteziden sonra, özellikle akciğer yapısının kötü olmasından dolayı anesteziye bağlı komplikasyonlar görmekteyiz. Hastaların sekresyonu atlatabilmeleri için hareket etmesi gerekiyor. Uyanık vakalarda hasta hızlıca hareket edebilmekte, yürüyebilmekte özellikle sekresyon hızlıca artmakta. KOAH gibi hastalarda bu uyanık akciğer rezeksiyonu önermekteyiz. Hastalarımız bu uygulamadan çok memnun. Hasta direkt odasına gittiği gibi bir saat sonra da yürümeye başlamakta."

Derdiyok, hasta yakınlarının uygulamayı yeni olduğu için şaşkınlıkla karşılayabildiğini anlatarak, "Hastalarımız bu uygulamadan çok memnun. Hasta direkt odasına gittiği gibi bir saat sonra da yürümeye başlamakta. Hasta yakınları tabii ki bu uygulama yeni olduğu için biraz şaşkınlıkla karşıladı. Bazı hastalar ameliyat etmediğimizi düşündü. Hastamız hemen ayağa kalktı, yürüdü, konuşmaya başladı, hiçbir ağrısı yoktu. Yürüyünce bu sefer hasta yakını, 'acaba hocamız girip çıktı bir şey yapmadı mı?' diye düşünmeye başladı. Tabii biz durumu anlattık, onlar da haklı olarak şaşırdılar. Sonrasında hastalarının iyi olması, birkaç gün içinde taburcu olmasına onlar da çok memnun oldular." ifadelerini kullandı.

"Yöntemle hastaların solunum cihazına bağlanmasına gerek kalmıyor"

Anestezi Uzmanı Volkan Özen de bölgesel anesteziyle sadece ameliyat olacak alanın uyuşturulduğunu, bu sayede birtakım cerrahi operasyonları hastayı hiç uyutmadan, solunum cihazına bağlamadan yapabildiklerini söyledi.

Özen, ameliyat esnasında da güzel sonuçlar elde edebildiklerini dile getirerek, şöyle konuştu:

"Göğüs cerrahisi gibi daha spesifik, hastanın solunum yollarıyla alakalı cerrahi branşlarda hastayı uyutup solunum cihazına bağlamak gerekebiliyor ameliyat esnasında. Fakat akciğer rezervi sıkıntılı dediğimiz özellikle ileri derecede KOAH hastalarında ameliyat sonrası dönemde yoğun bakım ihtiyacı olabileceği için yoğun bakımdaki komplikasyonların önüne geçebilmek adına hastaya bölgesel anestezi dediğimiz yöntemle, hastayı uyutmadan, herhangi bir solunum cihazına bağlamadan operasyon yaptırabiliyoruz. Bunu denedik Onur Hocamla beraber paravertebral blok dediğimiz omuriliğin sağ ve sol tarafında potansiyel sinirlerin geçtiği alana lokal anestezi ilacı vererek o bölgeyi uyuşturuyoruz, o şekilde hastayı ameliyat ettiriyoruz."

Lokal anestezi ile akciğer ameliyatı yapılan hasta sağlığına kavuştu

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan Güncel
Ilgın Kaymakamı Yunus Fatih Kadiroğlu vatandaşı azarladı: Terbiyesizlik yapma lan
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum Spor
5 yaşındaki oğlunu boğarak öldüren Süper Lig'in yıldızı ifadesinde çark etti: Tahliyemi istiyorum
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif Güncel
Ayasofya'nın cami olması Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi Magazin
Güzel oyuncu Merve Boluğur sahil kenarındaki kıvrak dansıyla izleyenleri büyüledi
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı Politika
İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın kızı Dilara Türkkan tepkiler sonrası sosyal medya hesabını kapattı
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor? Politika
Ayasofya kararı sonrası Ankara kulisleri hareketlendi! Erken seçim mi geliyor?
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Uzman onbaşı ardında bir not bırakıp canına kıydı
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir
Elazığ ve Bingöl depremlerini bilen Naci Görür, beklenen Marmara depremiyle ilgili konuştu: Bardağı taşıran son damla olabilir
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
İçişleri Bakanı Soylu'nun kayınpederi Metin Dinç Samsun'da vefat etti
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Metrobüs sapığı baltayı taşa vurdu! Polisi taciz edince yakayı ele verdi
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Kıblesi 18 derece yanlış olan 64 yıllık cami yıkılıyor
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
LGS sınavına giren öğrencinin cevap kağıdı kayboldu
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
17 suçtan aranan cezaevi firarisi 6 yıldır kardeşinin kimliğiyle yaşamış
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Son Dakika: Emeklilere Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz arasında ödenecek
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Şeyma Subaşı'nın fiziğini sergilediği paylaşımlarına beğeni yağıyor
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Marmaris'te 65 yaş ve üstü yabancı tatilciler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuldu
Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı
Eşinin hatırasını yaşatmak için gözü gibi baktığı çiçek bütün odayı kapladı
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Türkiye'de milyar dolarları yöneten isimlerin kullandığı makam araçları
Galatasaray taraftarı Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi
Galatasaray taraftarı Rus güzel Victoria Lopyreva, tatil için Antalya'ya geldi
İnsan sağlığını hiçe sayanlar her gün parti veriyor, polis de her gün yakalıyor! Bugünkü partiden 70 kişi çıktı
İnsan sağlığını hiçe sayanlar her gün parti veriyor, polis de her gün yakalıyor! Bugünkü partiden 70 kişi çıktı
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
Yeni küresel salgın için alarm! Myanmar, kaplan ve pangolin gibi çok sayıda türü ticari amaçlı yetiştirecek
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Otopside boynunda ip izine rastlanan 6 yaşındaki kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Ayasofya kararına karşı çıkan UNESCO'ya yanıt veren Turizm Bakan Yardımcısı, Cordoba Katedrali'ni örnek gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Erkan Baş Haluk Koç Celal Adan Hüseyin Filiz Halife Hafter
Magazin Seda Sayan Demet Akbağ Ebru Gündeş Bergüzar Korel
Spor Podolski İrfan Buz Tamer Tuna Henry Onyekuru Sofiane Feghouli
Daha Fazla Kaza Bursa Antalya Ayasofya
Şu an buradasınız: Lokal anestezi ile akciğer ameliyatı yapılan hasta sağlığına kavuştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.7.2020 12:12:29. #1.14#
title