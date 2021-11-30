Lodos evlerinin çatılarını uçurdu: Çatının kalan kısmı uçmasın diye kaldırım taşı ile bağladılar

İSTANBUL (İHA) - Arnavutköy'de etkili olan şiddetli lodos nedeniyle 4 katlı binanın çatısı içeride iki çocuğun bulunduğu sırada uçtu. Evde yaşayan aile çatının kalan kısmını uçmaması için kaldırım taşıyla bağlayarak önlem alırken, dehşet anlarında abisiyle evde bulunan 10 yaşındaki çocuk yaşadığı korkuyu anlattı.

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos bir çok noktada çatıların uçmasına neden oldu. Arnavutköy Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir binanın çatısı da iki erkek kardeş evdeyken uçtu. Aile yarım kalan çatılarının da uçmaması için sokaktan topladıkları kaldırım taşlarıyla çatıyı sabitlemeye çalışırken, çatının uçtuğu sırada abiyle evde evde bulunan 10 yaşındaki Faruk Sungur o anları anlattı. Çatının uçtuğu sırada çok korktukları anlatan Faruk Sungur, "Bu odada süsler vardı onlar yere düştü. Rüzgarın etkisiyle baya sesler geldi. İki oda da düşmeye başladı. Biz çok korktuk. En son mutfak çöktü. Biz kapıyı açarak dışarıya çıkmaya çalıştık. Kapı kilitlenmişti çıkamadık sonra amcamlar geldi. Kapıyı kırarak açtılar bizi kurtardılar. Abimle beraberdik o esnada evde gerçekten korktuk" dedi.

"BEN İŞTEYDİM ARAYIP ÇATI UÇTU DEDİLER"

Olayların yaşandığı esnada işte olan evin babası Şeref Sungur, "Ben işyerindeydim çocuklar telefon açtı. Baba hemen yetiş diye. Kalktım geldiğimde ev bu haldeydi. Ufak tefek eşyaları kurtarabildik. Dün gece abimin evinde kaldık. Bundan sonra ne olacak düşünüyoruz. İki çocuğum evdeydi onlara bir şey olmamış kimse zarar görmemiş çok şükür. Biz yangın çıkıp doğalgaz patlamadığına çok dua ediyoruz gerçekten" diye konuştu.

(Batuhan Toprak/ İHA)

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