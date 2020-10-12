Lityum üretilecek tesiste hazırlıklar devam ediyor - ESKİŞEHİR
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Lityum üretilecek tesiste hazırlıklar devam ediyor - ESKİŞEHİR

12.10.2020 15:40 | Son Güncelleme: 12.10.2020 15:45

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor Maden İşletmesinde, bor kaynaklarından lityum üretilecek tesiste hazırlıklar hızla devam ediyor.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlı Eti Maden İşletmeleri Kırka Bor Maden İşletmesinde, bor kaynaklarından lityum üretilecek tesiste hazırlıklar hızla devam ediyor.

Lityum üretilecek tesiste hazırlıklar devam ediyor - ESKİŞEHİR
Lityum üretilecek tesiste hazırlıklar devam ediyor - ESKİŞEHİR
Lityum üretilecek tesiste hazırlıklar devam ediyor - ESKİŞEHİR
Lityum üretilecek tesiste hazırlıklar devam ediyor - ESKİŞEHİR

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Atmaca

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